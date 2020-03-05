Куклина заметила украинских болельщиков, которые проникли на закрытую биатлонную гонку

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала об атмосфере, сложившейся на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехии), гонки которого проходят при пустых трибунах. Причиной такого решения стал риск заражения коронавирусом. По словам россиянки, не все болельщики последовали установленным правилам.



«Без болельщиков непривычно, конечно. Пустые трибуны похожи на Кубок России. Это печально, особенно для тех, кто всё забронировал, оплатил. Это колоссальные потери для болельщиков.



Если честно, в лесу стояли болельщики. Видела украинские флаги. Но они не только украинцев подбадривали, а кричали абсолютно всем», — цитирует Куклину «Матч ТВ».



Сегодня в Нове-Месте прошла женская спринтерская гонка, победительницей которой стала немка Денизе Херрман. Лариса Куклина показала 16-е время.

Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира в Нове-Месте, Юрлова-Перхт — 11-я