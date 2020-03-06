Драчёв: шансы, что Вилухиной, Романовой и Зайцевой вернут медали, — 50 на 50

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился мнением о перспективах дела бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде. Спортсменки подали иск после решения об их пожизненной дисквалификации из-за нарушений антидопинговых правил. Адвокат россиянок настаивает, что в документах были использованы поддельные подписи информатора ВАДА Григория Родченкова.

«Подписи Родченкова были признаны экспертами поддельными? Это подписи не Родченкова. Может быть, подписи не те, но документы он подтверждает, что всё это есть в деле.

Всё сказанное он подтверждает, и там даже есть какая-то нотариальная доверенность о том, что всё, что там написано, является правдой. В семи документах подписи не его, а в двух он дал добро на своё факсимиле. Наша защита уже выстроилась. На данный момент заседание уже закончено, и суд будет принимать решение в течение двух-трёх недель.

Мы всегда верим и знаем, что наши спортсменки чистые. Но в нынешней ситуации сказать, что гарантированно будет возврат медалей… 50 на 50, я бы так сказал. Шанс есть, конечно, но действия, которые ведутся, они ведутся очень некорректно. Весь наш спорт сейчас находится не в лучшем защитном поле, и поэтому на нас нападают», — цитирует Драчёва «Комсомольская правда».