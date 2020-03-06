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Стрельцов стал третьим в общем зачёте Кубка IBU. Между первым и вторым местами — одно очко

Стрельцов стал третьим в общем зачёте Кубка IBU. Между первым и вторым местами — одно очко
Биатлон / Кубок IBU 0

Немецкий биатлонист Лукас Фрачер стал победителем общего зачёта Кубка IBU сезона-2019/2020. Второе место занял норвежец Эндре Стрёмсхейм, третье — россиянин Кирилл Стрельцов.

Биатлон. Кубок IBU. Общий зачёт
1. Лукас Фрачер (Германия) — 746.
2. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 745.
3. Кирилл Стрельцов (Россия) — 660...
6. Василий Томшин (Россия) — 540...
12. Саид Каримулла Халили (Россия) — 450...
33. Семён Сучилов (Россия) — 195...
35. Алексей Слепов (Россия) — 194...
42. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 159...
44. Дмитрий Иванов (Россия) — 155...
52. Александр Поварницын (Россия) — 125...
63. Матвей Елисеев (Россия) — 104...
76. Вадим Филимонов (Россия) — 72...
79. Эдуард Латыпов (Россия) — 70...
82. Антон Бабиков (Россия) — 64.
83. Никита Поршнев (Россия) — 64...
124. Андрей Вьюхин (Россия) — 20.

Глазырина стала второй в общем зачёте Кубка IBU по итогам сезона, Поршнева — третья
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