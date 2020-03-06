Стрельцов стал третьим в общем зачёте Кубка IBU. Между первым и вторым местами — одно очко

Немецкий биатлонист Лукас Фрачер стал победителем общего зачёта Кубка IBU сезона-2019/2020. Второе место занял норвежец Эндре Стрёмсхейм, третье — россиянин Кирилл Стрельцов.
Биатлон. Кубок IBU. Общий зачёт
1. Лукас Фрачер (Германия) — 746.
2. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 745.
3. Кирилл Стрельцов (Россия) — 660...
6. Василий Томшин (Россия) — 540...
12. Саид Каримулла Халили (Россия) — 450...
33. Семён Сучилов (Россия) — 195...
35. Алексей Слепов (Россия) — 194...
42. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 159...
44. Дмитрий Иванов (Россия) — 155...
52. Александр Поварницын (Россия) — 125...
63. Матвей Елисеев (Россия) — 104...
76. Вадим Филимонов (Россия) — 72...
79. Эдуард Латыпов (Россия) — 70...
82. Антон Бабиков (Россия) — 64.
83. Никита Поршнев (Россия) — 64...
124. Андрей Вьюхин (Россия) — 20.
- 6 марта 2020
-
16:36
-
16:10
-
15:51
-
15:38
-
15:13
-
14:11
-
14:09
-
14:01
-
13:45
-
13:30
-
13:26
-
12:40
-
12:32
-
12:23
-
12:19
-
11:41
-
11:36
-
11:25
-
10:41
-
09:36
-
09:23
-
08:45
-
08:39
-
08:35
-
08:30
-
00:42
-
00:30
- 5 марта 2020
-
23:45
-
23:22
-
22:38
-
21:58
-
21:22
-
20:51
-
20:03
-
19:33