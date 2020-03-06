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Глазырина стала второй в общем зачёте Кубка IBU по итогам сезона, Поршнева — третья

Глазырина стала второй в общем зачёте Кубка IBU по итогам сезона, Поршнева — третья
Биатлон / Кубок IBU 0

Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг стала победительницей общего зачёта Кубка IBU. Второе и третье места заняли россиянки — Екатерина Глазырина и Анастасия Поршнева соответственно.

Биатлон. Кубок IBU. Общий зачёт
1. Элизабет Хёгберг (Швеция) — 693.
2. Екатерина Глазырина (Россия) — 654.
3. Анастасия Поршнева (Россия) — 566.
4. Штефани Шерер (Германия) — 555.
5. Ингела Андерссон (Швеция) — 541...
7. Виктория Сливко (Россия) — 514...
15. Полина Шевнина (Россия) — 364...
18. Ирина Старых (Россия) — 326.
19. Евгения Павлова (Россия) — 322.
20. Ульяна Кайшева (Россия) — 315...
29. Наталья Гербулова (Россия) — 259...
31. Анна Никулина (Россия) — 242...
63. Кристина Резцова (Россия) — 107...
65. Ирина Казакевич (Россия) — 106...
67. Валерия Васнецова (Россия) — 90...
134. Анастасия Гореева (Россия) — 7.

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