Алябьев: Драчёв очень много говорит, но при этом ничего не делает

Бывший биатлонист двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев поделился мнением о работе президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва.

«Я знал Драчёва много лет как совершенно выдающегося спортсмена, настоящего фанатика биатлона и человека, способного очень много и тяжело работать, добиваясь поставленной цели. В его дела после завершения карьеры не сильно вникал, но мне казалось, что человек за много лет на всевозможных постах научился что-то делать, чем-то руководить, поэтому на выборах я и поддерживал его кандидатуру. Но оказалось, что все декларации так декларациями и остались. Драчёв очень много говорит, но при этом ничего не делает. Знаю, что работой с ним разочарованы многие люди, которые находятся в СБР. Чем дальше — тем очевиднее, что ситуация становится всё хуже и хуже.

Недостаточно занимать пост в той же Госдуме, нужно работать. Люди, способные это делать, в правлении есть и сейчас, просто они разрознены. Сам Драчёв, понятное дело, будет цепляться за свою должность до последнего, но если оставить его на посту президента, это тупик для всего российского биатлона. Взять тех же спонсоров — с СБР ведь уже никто не хочет иметь дела. И не только из-за отсутствия результата, а прежде всего потому, что с президентом СБР ни о чём нельзя договариваться всерьёз. Федерации нужен реальный лидер, а не болтун. Всё это, конечно же, нужно очень серьёзно обсуждать на Совете в конце сезона. При этом все прекрасно понимают: на самом деле итоги сезона печальны. Поэтому и хочется сказать Драчёву: не получилось — такое бывает, от неудач не застрахован никто. Но уйди сам, без позора», — цитирует Алябьева RT на русском.