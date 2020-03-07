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Женская сборная Норвегии повторила рекорд Германии, выиграв все эстафеты в сезоне

Женская сборная Норвегии повторила рекорд Германии, выиграв все эстафеты в сезоне
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежские биатлонистки выиграли шесть эстафетных гонок сезона-2019/2020 из шести. Ранее такое удавалось лишь команде Германии (2007/2008 и 2016/2017).

Напомним, норвежские спортсменки были первыми на этапах Кубка мира в Эстерсунде, Хохфильцене, Оберхофе, Рупольдинге, Нове-Месте, а также на чемпионате мира в Антхольце. Таким образом, женская сборная Норвегии выиграла «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине.

Учитывая, что последнюю эстафету прошлого сезона также выиграла команда Норвегии, их победная серия достигла семи гонок.

Напомним, женская сборной России в эстафетной гонке этапа в Нове-Месте стала пятой. В зачёте эстафет Кубка мира россиянки стали седьмыми, уступив Норвегии, Германии, Украине, Франции, Швеции и Чехии.

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