Женская сборная Норвегии повторила рекорд Германии, выиграв все эстафеты в сезоне
Норвежские биатлонистки выиграли шесть эстафетных гонок сезона-2019/2020 из шести. Ранее такое удавалось лишь команде Германии (2007/2008 и 2016/2017).
Напомним, норвежские спортсменки были первыми на этапах Кубка мира в Эстерсунде, Хохфильцене, Оберхофе, Рупольдинге, Нове-Месте, а также на чемпионате мира в Антхольце. Таким образом, женская сборная Норвегии выиграла «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине.
Учитывая, что последнюю эстафету прошлого сезона также выиграла команда Норвегии, их победная серия достигла семи гонок.
Напомним, женская сборной России в эстафетной гонке этапа в Нове-Месте стала пятой. В зачёте эстафет Кубка мира россиянки стали седьмыми, уступив Норвегии, Германии, Украине, Франции, Швеции и Чехии.
Читайте также
- 7 марта 2020
-
18:20
-
18:00
-
17:19
-
16:54
-
15:30
-
14:44
-
13:56
-
13:34
-
00:30
-
00:09
- 6 марта 2020
-
23:55
-
22:48
-
22:20
-
22:08
-
21:57
-
21:16
-
20:46
-
20:45
-
18:37
-
17:30
-
17:00
-
16:36
-
16:10
-
15:51
-
15:38
-
15:13
-
14:11
-
14:09
-
14:01
-
13:45
-
13:30
-
13:26
-
12:40
-
12:32
-
12:23
Партнерский контент