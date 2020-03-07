Женская сборная Норвегии повторила рекорд Германии, выиграв все эстафеты в сезоне

Норвежские биатлонистки выиграли шесть эстафетных гонок сезона-2019/2020 из шести. Ранее такое удавалось лишь команде Германии (2007/2008 и 2016/2017).



Напомним, норвежские спортсменки были первыми на этапах Кубка мира в Эстерсунде, Хохфильцене, Оберхофе, Рупольдинге, Нове-Месте, а также на чемпионате мира в Антхольце. Таким образом, женская сборная Норвегии выиграла «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине.



Учитывая, что последнюю эстафету прошлого сезона также выиграла команда Норвегии, их победная серия достигла семи гонок.



Напомним, женская сборной России в эстафетной гонке этапа в Нове-Месте стала пятой. В зачёте эстафет Кубка мира россиянки стали седьмыми, уступив Норвегии, Германии, Украине, Франции, Швеции и Чехии.