Драчёв: в IBU полностью отстраняются от ситуации с Логиновым

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что в Международном союзе биатлонистов (IBU) не видят отрицательных действий по отношению к Александру Логинову.
«Они прислали письмо, но полностью устраняются от ситуации. Сказали, что ничего плохого не делали. Ждём итогов расследования. Процесс там творческий, изучают телефоны, гаджеты. И пока в Италии расследование не закончится, мы не будем предпринимать никаких действий. Ждём полноценной информации. Всё будет зависеть от итогов расследования», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».
Напомним, во время чемпионата мира в Антхольце (Италия) местная полиция пришла с обысками в гостиничные номера Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Ранее генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон заявил, что не видит поводов для извинений перед Логиновым.
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