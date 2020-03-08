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Й. Бё сократил отставание от Фуркада в общем зачёте КМ до 43 очков после этапа в Чехии

Й. Бё сократил отставание от Фуркада в общем зачёте КМ до 43 очков после этапа в Чехии
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сократил отставание от француза Мартена Фуркада в общем зачёте Кубка мира после победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Йоханнес набрал 60 очков за первое место, а Мартен только 27 за 14-е. В итоге за 5 гонок до окончания Кубка мира француз опережает норвежца всего на 43 очка. Третье место занимает ещё один французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

Лучший из россиян Александр Логинов – восьмой, Матвей Елисеев – 15-й.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины
Общий зачёт. После 19 гонок

1. Мартен Фуркад (Франция) – 853.
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 810.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 800.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 702.
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 632.
6. Симон Детьё (Франция)- 630…
8 Александр Логинов (Россия) – 570…
15. Матвей Елисеев (Россия) – 395.

Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».

Й. Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте, Елисеев — 16-й
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