Й. Бё сократил отставание от Фуркада в общем зачёте КМ до 43 очков после этапа в Чехии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сократил отставание от француза Мартена Фуркада в общем зачёте Кубка мира после победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Йоханнес набрал 60 очков за первое место, а Мартен только 27 за 14-е. В итоге за 5 гонок до окончания Кубка мира француз опережает норвежца всего на 43 очка. Третье место занимает ещё один французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

Лучший из россиян Александр Логинов – восьмой, Матвей Елисеев – 15-й.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины

Общий зачёт. После 19 гонок

1. Мартен Фуркад (Франция) – 853.

2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 810.

3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 800.

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 702.

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 632.

6. Симон Детьё (Франция)- 630…

8 Александр Логинов (Россия) – 570…

15. Матвей Елисеев (Россия) – 395.

Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».