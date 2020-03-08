Фуркад: это был кошмар. У меня никогда не было такого чувства на лыжне

Французский биатлонист Мартен Фуркад остался разочарован результатом масс-старта в Нове-Месте, где он занял 14-е место, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах. Фуркад сохранил лидерство в общем зачёте, но его преимущество над норвежцем Йоханнесом Бё сократилось до 43 очков.

«Это часть биатлона, это неизбежно, но когда есть желание выиграть общий зачёт Кубка мира, такие ошибки непозволительны. Сервисёры ещё более разочарованы, чем я, но не брошу в них камень, даже не рассчитывайте. Вначале мы обсудим это, хотя это будет очень сложно. Это был кошмар. У меня никогда не было такого чувства на лыжне в моей карьере. Это мой худший результат зимы, поэтому я очень разочарован», — приводит слова Фуркада L`Equipe.



«Это не лучшие выходные с точки зрения набранных очков. Я разочарован и предпочитаю думать о будущем. Не собираюсь плакать, уже не в том возрасте. Это часть спорта. Бывает, что успех на нашей стороне, но в эти выходные это было не так для меня. Надеюсь, через неделю всё будет иначе.

Спринт ещё куда ни шло. Я смог себя реализовать, даже несмотря на сломанную палку. Сегодня в масс-старте я был беспомощен, осознавая, что сражаюсь не тем оружием, что другие.

Я должен быть лучше Йоханнеса на оставшихся этапах, если хочу надеяться на победу в общем зачёте. Это будет нелегко, потому что он сильный спортсмен», — приводит слова Фуркада Le Dauphine.