Опять почти сенсация. Как Латыпов испортил масс-старт ужасной стрельбой

Ждём сенсации и чуда
Логинов снова отказался бежать масс-старт. Это уже не новость. Причина – плохое самочувствие и проблемы со здоровьем. Такое ощущение, что сезон для лидера сборной России закончился.
Россию в гонке с общего старта представляли двое: Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. И в свете последних выступлений, конечно, можно было ждать сенсации от Эдуарда, который и в спринте, и в эстафете смотрелся очень здорово. От Матвея стоило ждать, пожалуй, только чуда.
Ну а в глобальном смысле интересно было смотреть за битвой Бё и Фуркада за Большой хрустальный глобус. Норвежец, пропускавший часть сезона из-за рождения сына отстал от француза, но явно находится в лучшей форме и готов навёрстывать упущенное.
В масс-старте Бё снова показал всем, что настроен очень серьёзно.
Лихо, но плохо
Братья Бё решили с первых же метров дистанции «молотить» на полную: уже после двух километров дистанции лидеры сборной Норвегии и зацепившийся за них Кристиансен оторвались от основной группы на 10 секунд, и с каждым новым метром этот разрыв увеличивался.
Очень лихо промчал первый круг и Эдуард Латыпов, который прорвался с 30-го места аж на 13-е, но со стрельбой совершенно не справился – сразу три штрафных круга и почти полторы минуты отставания. У Елисеева дела шли лучше – пять точных выстрелов и лишь 20 секунд до лидеров.
Лидерами после первой стрельбы были Кристиансен и Тарьёй Бё, а Йоханнес Бё промахнулся один раз, но мгновенно догнал соотечественников и снова начал создавать отрыв. И это с кругом!
На второй стрельбе ситуация практически повторилась. Кристиансен стрелял безупречно и ушёл с рубежа на первом месте, но немцы Кюн и Пайффер были совсем рядом. Йоханнес Бё промахнулся ещё раз и на третий круг ушёл рядом с точно стрелявшими Елисеевым и Фуркадом. Но если россиянин бежал, как мог, то у французов, похоже, были проблемы с лыжами.
Латыпов к трём промахам добавил ещё два. Борьба за высокие места для него закончилась.
Бё опять всех догнал и обогнал
Кристиансен по ходу третьего круга удержаться на первом месте не сумел, а затем ещё и разок промахнулся на «стойке». Третий промах допустил и Йоханнес Бё, поэтому группа лидеров осталась совсем без норвежцев: Жаклен, Виндиш, Пайффер – в тройке все стреляли безупречно.
Елисеев на первой «стойке» промахнулся дважды, а Латыпов продолжал свой стрелковый кошмар: ещё три промаха на третьем рубеже и восемь всего. Ужасная работа на стрельбище!
Йоханнес Бё в третий раз сотворил, казалось, невозможное: снова подошёл к группе лидеров после штрафного круга. И в этот раз, как оказалось, норвежец старался не зря. С четвёртой попытки Бё закрыл все пять мишеней и побежал делить победу с одним только французом Жакленом, поскольку все остальные стреляли неточно. Удивительно, но Бё с тремя штрафными кругами справился с соперником, не допустившим ни одного промаха! Йоханнес одержал ещё одну блестящую победу и ещё ближе подобрался к задрожавшему Фуркаду в общем зачёте Кубка мира.
Елисеев занял 16-е место. Латыпов – 28-й с абсолютно худшей стрельбой – 9 промахов – сам себе испортил всю гонку. От него ждали сенсации, а дождались кошмара. И так бывает.
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