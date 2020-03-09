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Жаклен: сервисмены сборной Франции разочарованы даже больше биатлонистов

Жаклен: сервисмены сборной Франции разочарованы даже больше биатлонистов
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал завоевание серебра в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, третьим стал немец Арнд Пайффер.

«На трассе было очень тяжело. Лыжи катили не очень, поэтому по дистанции приходилось тратить больше сил, чем обычно. Вы видели — и Мартену Фуркадом с Кентеном Фийоном Майе, и остальным нашим ребятам было непросто. Весь сезон наш сервис работал безупречно, но в этот раз они ошиблись — такое бывает. Мы одна команда, неудачи случаются с каждым, и сейчас наши сервисмены разочарованы даже больше нас.

Мне оставалось только сосредоточиться на стрельбе и отработать на огневых лучше, чем в спринте. Может, с другими лыжами я смог бы побороться за победу, но обогнать Йоханнеса на финишном круге не представлялось возможным. В любом случае я рад пьедесталу", — приводит слова Жаклена Biathlon.com.ua.

Медали Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.

Й. Бё: на последнем круге была борьба сервисменов
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