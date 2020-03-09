Й. Бё: на последнем круге была борьба сервисменов

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился впечатлениями от победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Второе место занял француз Эмильен Жаклен, третьим стал немец Арнд Пайффер.
«Уже на первом спуске я почувствовал, что лыжи катят лучше, чем у остальных и выносят меня вперёд. Так что решил не сдерживаться и заработал на максимальной скорости. Может, конечно, из-за этого и были промахи, но я смог отработать без ошибок на последнем огневом — это главное! Потом пришлось бороться с Жакленом — было непросто, но я победил и рад этому!
На последнем круге вы наблюдали исход борьбы сервисменов Норвегии и Франции. Наши ребята сработали лучше, поэтому победил я, а не Жаклен. Благодарен норвежскому сервису за такие лыжи!» — цитирует Бё Biathlon.com.ua.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.
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