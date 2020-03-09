Логинов объяснил, почему может пропустить этап Кубка мира в Хольменколлене

Российский биатлонист Александр Логинов оценил своё состояние. На прошедшем этапе Кубка мира в Нове-Месте он принял участие только в спринте, где занял 65-е место.
«Если физическое состояние не позволяет бороться, никакие лыжи не помогут. Видимо, мой организм не готов сейчас переваривать такую нагрузку. Причина не в лыжах, а во мне: чувствуется слабость, скачет давление. Есть лёгкие проблемы со здоровьем. И когда кто-то говорит, что я не собираюсь ехать в Осло из-за отношения ко мне норвежских болельщиков, это, конечно, неправда. Не в обиду тем людям, которые выдвигали такую версию. Если и не поеду, то лишь затем, чтобы не причинить вреда здоровью.
Мне нравится этап в Осло, там всегда много наших. Единственную причину, по которой могу не поехать, уже назвал. Никогда и никому не говорил, что проблема в болельщиках, даже не обсуждал ни с кем эту тему. Реакция норвежского сектора в Антерсельве не может повлиять на моё решение выступать или не выступать в Осло.
Откуда взялось недомогание? Пока не могу ничего сказать. Надеюсь, что знаю, но развивать тему не стану. Факт в том, что организм пока не в порядке", — цитирует Логинова сайт «Матч ТВ».
Россиянин с 570 очками занимает восьмое место в общем зачёте Кубка мира. Заключительные этапы сезона-2019/2020 состоятся 12-15 марта в Контиолахти (Финляндия) и 20-22 марта в Хольменколлене (Норвегия).
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.
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