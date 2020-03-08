Логинов может пропустить заключительные этапы Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов заболел и может пропустить оставшиеся этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии, сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.
На седьмом этапе Кубка мира в Нове-Месте Логинов выступил только в спринте, где занял 65-е место. Эстафету и масс-старт лидер сборной России пропустил.
Логинов в воскресенье не выступил в масс-старте. Россиянин с 570 очками занимает восьмое место в общем зачёте Кубка мира. Заключительные этапы сезона-2019/2020 состоятся 12-15 марта в Контиолахти (Финляндия) и 20-22 марта в Осло (Норвегия).
«Возможно, Саша пропустит оставшиеся этапы Кубка мира. Он заболел, вопрос его участия стоит открытым. Ничего серьёзного нет, скорее всего, простуда. Врачи и специалисты поставят диагноз, скажут о серьёзности заболевания. Сегодня я ещё поговорю с Сашей, обсудим. Узнаю у тренера, вчера и сегодня общался с Хованцевым», — приводит слова Касперовича РИА «Новости».
- 8 марта 2020
-
22:16
-
21:36
-
21:03
-
20:54
-
20:36
-
18:20
-
16:59
-
16:49
-
16:27
-
14:37
-
14:22
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:38
-
13:09
-
13:09
-
12:23
-
12:15
-
10:28
-
00:58
-
00:47
- 7 марта 2020
-
23:16
-
22:59
-
22:44
-
22:35
-
21:47
-
21:14
-
21:05
-
20:32
-
20:12
-
19:51
-
19:14
-
18:20
-
18:00