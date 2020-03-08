Логинов может пропустить заключительные этапы Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов заболел и может пропустить оставшиеся этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии, сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

На седьмом этапе Кубка мира в Нове-Месте Логинов выступил только в спринте, где занял 65-е место. Эстафету и масс-старт лидер сборной России пропустил.

Логинов в воскресенье не выступил в масс-старте. Россиянин с 570 очками занимает восьмое место в общем зачёте Кубка мира. Заключительные этапы сезона-2019/2020 состоятся 12-15 марта в Контиолахти (Финляндия) и 20-22 марта в Осло (Норвегия).

«Возможно, Саша пропустит оставшиеся этапы Кубка мира. Он заболел, вопрос его участия стоит открытым. Ничего серьёзного нет, скорее всего, простуда. Врачи и специалисты поставят диагноз, скажут о серьёзности заболевания. Сегодня я ещё поговорю с Сашей, обсудим. Узнаю у тренера, вчера и сегодня общался с Хованцевым», — приводит слова Касперовича РИА «Новости».