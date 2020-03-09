Губерниев: у меня после такого выступления Гараничева вскипает мозг

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте.
«Из позитива отмечу Карима Халили. Помните, как Шипулин одно время боялся бегать последний этап? Новое поколение не из таких. И, кстати, какой смысл держать Гараничева в команде в такой форме? Он явно занимает чьё-то место. Лучше взять кого-то из молодых. Может быть, стоит больше прислушиваться к Хованцеву с точки зрения методик тренировок. Не знаю, продолжат ли работу с командой старшие тренеры. Их важно сохранить в команде, но надо понять, в каком качестве.
А спортсменкам надо наконец поверить в себя. Мы ведь не верим! У Куклиной был в масс-старте отличный ход, но где её фирменная стрельба? То, что есть у Халили, у Резцовой – вера в себя. Как Абдулов проходил сквозь стены в «Чародеях». Мы можем. Мы же не какая-то третьесортная страна. А потом я смотрю, как в эстафете Гараничев проигрывает ходом Корнелу Пукьяну… У меня после такого выступления Евгения вскипает мозг. При этом я не согласен, что Гараничев лишил Россию медали в эстафете. Это работа всей команды. Мы проиграли медали, но приобрели Халили», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».
Мужская сборная России в эстафете заняла четвёртое место.
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