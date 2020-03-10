Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти
Тренерский штаб сборной Франции по биатлону объявил состав команды на этап Кубка мира, который пройдёт в Контиолахти (Финляндия) с 12 по 15 марта, сообщает SkiChrono.
В заявку мужской сборной Франции включены Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна и Эмильен Жаклен.
В состав женской команды вошли Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хло Шевалье, Жюлия Симон, Каролин Коломбо.
Расписание стартов в Контиолахти
12 марта
17:30 мск — спринт, мужчины.
13 марта
17:30 — спринт, женщины.
14 марта
15:45 — гонка преследования, мужчины.
17:45 — гонка преследования, женщины.
15 марта
15:15 — супермикст.
17:15 — смешанная эстафета.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.
На этапе Кубка мира в Контиолахти из-за коронавируса отменили пресс-конференции
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