Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону объявил состав команды на этап Кубка мира, который пройдёт в Контиолахти (Финляндия) с 12 по 15 марта, сообщает SkiChrono.

В заявку мужской сборной Франции включены Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна и Эмильен Жаклен.

В состав женской команды вошли Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хло Шевалье, Жюлия Симон, Каролин Коломбо.

Расписание стартов в Контиолахти

12 марта

17:30 мск — спринт, мужчины.



13 марта

17:30 — спринт, женщины.

14 марта

15:45 — гонка преследования, мужчины.

17:45 — гонка преследования, женщины.

15 марта

15:15 — супермикст.

17:15 — смешанная эстафета.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.