На этапе Кубка мира в Контиолахти из-за коронавируса отменили пресс-конференции

На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) будут использованы дополнительные меры безопасности, связанные с угрозой распространения коронавируса. Так, организаторы отменили все пресс-конференции, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-релиз Международного союза биатлонистов (IBU).

Журналистам запретили приближаться к спортсменам ближе, чем на один метр. При этом никаких ограничений по проведению соревнований пока нет. Организаторы продолжают продавать билеты на соревнования.

Этап Кубка мира в Контиолахти будет проходить с 12 по 15 марта. Предыдущий этап Кубка мира, проходивший в Нове-Месте (Чехия), проводился без зрителей. Это решение было связано с угрозой распространения коронавируса в Чехии.