Халили: трасса в Контиолахти как и везде — разбита, везде вода

Российский биатлонист Карим Халили рассказал о подготовке к восьмому этапу Кубка мира и состоянии трассы в Контиолахти (Финляндия).
«Форма держится на хорошем уровне, об усталости речь не идёт. В плане состояния трасса в Контиолахти, как и везде, разбита, везде вода. Но от гонок надо в любом случае получать удовольствие. Выходить на старт надо всегда в таком настроении», — цитирует Халили «Матч ТВ».
Этап Кубка мира в Контиолахти пройдёт с 12 по 15 марта. В программу этапа входят женский и мужской спринты, гонки преследования и смешанные эстафеты. С подробным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».
Напомним, лидером общего зачёта Кубка мира является француз Мартен Фуркад. Его главный преследователь — Йоханнес Бё из Норвегии.
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