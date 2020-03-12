Драчёв — об этапе в Хольменколлене: рассматриваем варианты участия или снятия

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил ситуацию с попаданием всей сборной России на карантин после возвращения с этапа Кубка мира в Хольменколлене, если он состоится.
«Мы рассматриваем различные варианты участия или снятия. Возможно, в случае проведения поедем частично, чтобы не терять квоты на будущий год. Один из вопросов — могут ли спортсмены попасть на карантин после возвращения в Россию? Активно сейчас рассматриваем. А через несколько дней после Осло стартует чемпионат России, значит, в Норвегию должны поехать те, кто не должен участвовать в чемпионате России. Интересная ситуация», — приводит слова Драчёва РИА «Новости».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.
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