В сборной Норвегии предложили сократить число участников этапа в Хольменколлене

Спортивный директор сборной Норвегии Пер Арне Ботнан прокомментировал информацию о возможной отмене заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования запланированы на 20-22 марта.
«Думаю, можно ввести ограничения на число участников и персонал, чтобы Кубок мира мог завершиться в Хольменколлене. Больших изменений не требуется. Будет ужасно жаль, если этап не состоится. Перелёты, транспорт, размещение команд — много мест забронировано», — приводит слова Ботнана VG.
Предыдущий этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) прошёл без зрителей. Ранее власти Норвегии рекомендовали отменить мероприятия, в которых участвуют 500 и более человек.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.
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