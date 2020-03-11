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В сборной Норвегии предложили сократить число участников этапа в Хольменколлене

В сборной Норвегии предложили сократить число участников этапа в Хольменколлене
Биатлон / Кубок мира 0

Спортивный директор сборной Норвегии Пер Арне Ботнан прокомментировал информацию о возможной отмене заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования запланированы на 20-22 марта.

«Думаю, можно ввести ограничения на число участников и персонал, чтобы Кубок мира мог завершиться в Хольменколлене. Больших изменений не требуется. Будет ужасно жаль, если этап не состоится. Перелёты, транспорт, размещение команд — много мест забронировано», — приводит слова Ботнана VG.

Предыдущий этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) прошёл без зрителей. Ранее власти Норвегии рекомендовали отменить мероприятия, в которых участвуют 500 и более человек.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.

Этап Кубка мира по биатлону в Хольменколлене может быть отменён
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