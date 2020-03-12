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Хованцев: мужской спринт в Контиолахти 100% состоится

Хованцев: мужской спринт в Контиолахти 100% состоится
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заверил, что мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) состоится. Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что финский этап может быть отменён.

«Гонка сто процентов состоится. Насчёт отмены целого этапа пока говорить рано», — приводит слова Хованцева РИА «Новости».

Многие спортивные соревнования в Европе были отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Начало спринтерской гонки запланировано на 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Губерниев: этап в Контиолахти могут отменить. Всё очень серьёзно!
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