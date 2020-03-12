Биатлон. Кубок мира. Мужской спринт в разгар эпидемии. Неужели его не отменят? LIVE

Кубок мира по биатлону 2019-2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины
Полное расписание Кубка мира по биатлону 2019-2020
ГОНКИ ДНЯ
*** 17:30. Текстовая трансляция мужского спринта ***
ОНЛАЙН ДНЯ
13:00. Добрый день, дорогие друзья и поклонники биатлона. Наш вид спорта остаётся едва ли не единственным, который эпидемия коронавируса затронула лишь слегка. Теперь, когда в Европе останавливают футбольные соревнования, в США остановили сезон НБА, в Канаде отменили чемпионат мира по фигурному катанию, этап в Нове-Место при пустых трибунах кажется лишь малой жертвой. Концовка сезона и в биатлоне под угрозой срыва, но гонки в Финляндии, согласно текущим планам, должны пройти в полном объёме. Первая из них — мужской спринт. Будем верить, что пандемия обойдёт биатлон стороной.
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