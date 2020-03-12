Логинов планирует выступить на чемпионате России в Ханты-Мансийске

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что не завершает сезон выступлением на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Спортсмен намерен принять участие в грядущем чемпионате России.



«Связать пока проблемы со здоровьем в Нове-Месте ни с чем не могу. Была слабость в мышцах, но температура отсутствовала, как и признаки ОРВИ. Надеюсь, что пять дней отдыха скажутся положительно. Попытался сделать тут разливающую работу. Не скажу, что у меня сейчас есть суперпрыткость, но надеюсь, что будет получше.



В любом случае после этого этапа сезон не заканчиваю, впереди ещё чемпионат России в Ханты-Мансийске. Это неправда, что я решил не ехать в Хольменколлен из-за поведения норвежских болельщиков. Там отличные болельщики, много русских. Сказал тогда о своем решении, потому что после прилета из Норвегии могут отправить на карантин. Две недели — это очень много. А я все-таки хочу к семье, и опять-таки чемпионат России ещё», — цитирует Логинова «Матч ТВ».



Чемпионат России — 2020 пройдёт с 28 марта по 3 апреля в Ханты-Мансийске.