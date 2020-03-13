«Самая значимая моя победа». Фуркад оценил выступление в сезоне

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями от выступления в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Он занял второе место, не допустив ни одного промаха. Мартен завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтерских гонок.

«Удивительная гонка! Так много спортсменов отстреляли без промахов — подняться на пьедестал было очень непросто. Горжусь успехом и радуюсь победе в зачёте спринтов! Меня переполняют позитивные эмоции!



Я знал, что всё ещё способен на многое! Прошлый сезон стал настоящим вызовом из-за большого количество неудач. Я горд как никогда, ведь смог превозмочь себя и снова подняться — думаю, именно это является самой значимой моей победой. Займу я второе, или первое место в общем зачете — не важно. Это не изменит моих ощущений — я очень доволен и горд собой», — цитирует Фуркада Biathlon.com.ua.

Победителем спринта стал норвежец Йоханнес Бё.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.