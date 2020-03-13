Й. Бё прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Гонка была очень нервной. С самого начала чувствовал давление и ответственность, поэтому дольше обычного работал на „лёжке“ — нужно было стрелять без промахов. Долгая стрельба в спринте — большой риск, но в этот раз он окупился. На „стойку“ я пришёл на высоком пульсе, но за три секунды до первого выстрела расслабился и чувствовал себя довольно уверенно», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.

Второй результат продемонстрировал представитель Франции Мартен Фуркад. Третьим стал его соотечественник Эмильен Жаклен. Сегодня, 13 марта, в Контиолахти состоится женский спринт.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.