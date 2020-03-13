Фуркад: могу лишь сказать Йоханнесу Бё «браво» и порадоваться прекрасной гонке

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал результат мужского спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Фуркад занял второе место, а победу одержал норвежец Йоханнес Бё.

«Я отдал сто процентов того, что должен был дать на трассе и на стрельбище в спринте. Мы не контролируем результат своих противников. Это закон спорта, и Йоханнес Бё был лучше меня. Всё, что я могу, это сказать ему «Браво» и радоваться этой прекрасной гонке.

Жаловаться не буду. Есть пасьют, который мне дорого обойдётся в воскресенье. Если мы хотим быть объективными, то надо сказать, что он пропустил четыре гонки, когда я их все пробежал. Я буду бороться до конца, как и в спринте, отдавая всё, что должен дать. Сказать, что Йоханнес Бё является фаворитом и что он является самым сильным, не значит заранее признать поражение. Нужно просто смотреть на результаты с честностью и смирением. При этом я могу быть доволен своими результатами. Я взял «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов, так что мне не о чем жалеть», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».