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Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Елисеев — лучший из россиян

Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Елисеев — лучший из россиян
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). С безупречной стрельбой Бё-младший на 21 секунду опередил столь же точного на двух огневых рубежах француза Мартена Фуркада. Третьим стал ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен.

Лучшим из представителей России стал Матвей Елисеев, который, избежав промахов, занял 14-е место. Лидер сборной Александр Логинов финишировал с 18-м временем.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.27,8 (0 штрафных кругов).
2. Мартен Фуркад (Франция) — отставание 21,1 (0).
3. Эмильен Жаклен (Франция) — +22,3 (0)…
14. Матвей Елисеев (Россия) – +58,7 (0)…
18. Александр Логинов (Россия) — +1.12,9 (1)…
31. Евгений Гараничев (Россия) — +1.36,7 (1)…
36. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.45,0 (2)…
42. Саид Халили (Россия) — 1.54,5 (1)…
62. Никита Поршнев (Россия) — +2.26,1.

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 8, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 10 км
12 марта 2020, четверг. 17:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
22:27.8
2
Мартен Фуркад
Франция
+21.1
3
Эмильен Жаклен
Франция
+22.3
Этап Кубка мира по биатлону в Хольменколлене отменён
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