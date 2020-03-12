Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Елисеев — лучший из россиян

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). С безупречной стрельбой Бё-младший на 21 секунду опередил столь же точного на двух огневых рубежах француза Мартена Фуркада. Третьим стал ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен.



Лучшим из представителей России стал Матвей Елисеев, который, избежав промахов, занял 14-е место. Лидер сборной Александр Логинов финишировал с 18-м временем.



Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия

Мужчины. Спринт, 10 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.27,8 (0 штрафных кругов).

2. Мартен Фуркад (Франция) — отставание 21,1 (0).

3. Эмильен Жаклен (Франция) — +22,3 (0)…

14. Матвей Елисеев (Россия) – +58,7 (0)…

18. Александр Логинов (Россия) — +1.12,9 (1)…

31. Евгений Гараничев (Россия) — +1.36,7 (1)…

36. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.45,0 (2)…

42. Саид Халили (Россия) — 1.54,5 (1)…

62. Никита Поршнев (Россия) — +2.26,1.