Хованцев: «Большой хрустальный глобус» выиграет Йоханнес Бё

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Матвей Елисеев, ставший 14-м.

«Позитивные моменты спринта? Елисеев был не так плох на последнем круге и стрельнул ноль. Хотел бы отметить, что Логинов после болезни показал достойное место с кругом штрафа. Халили с промахом попал в пасьют, и совсем немного ему не хватило до очковой зоны. Минута отставания ходом у всей команды? Мы ещё не проводили анализ по состоянию трассы и по тому, как работали лыжи. Трасса здесь сложная, думаю, не так просто было бороться на ней.

Будет ли Логинов ещё выступать здесь? Думаю, что будет. Мы планируем заявить Александра и на эстафету.

Думаю, что «Большой хрустальный глобус» выиграет Йоханнес Бё. Он в последнее время не только хорошо бежит, но и хорошо стреляет", — приводит слова Хованцева сайт «Матч ТВ».

Хованцев также отреагировал на ситуацию вокруг распространения коронавируса.

«Что касается коронавируса, то сейчас все команды в одной ситуации. Мы летели в одном самолёте со всеми спортсменами. Слава богу, пока заболевших нет, и надеюсь, что не будет. Руководители IBU рекомендовали ограничить контакты, посещение общественных мест. Мы стараемся придерживаться правил. Спортсмены понимают, что ситуация очень серьёзная», — сказал Хованцев.