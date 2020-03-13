Йоханнес Бё отреагировал на отмену этапа Кубка мира в Хольменколлене

Действующий обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал информацию об отмене заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене из-за угрозы распространения коронавируса.
«Решение об отмене этапа в Хольменколлене и завершении сезона здесь, в Контиолахти, стало и для нас большой новостью. Конечно, мы тоже следим за новостями и ситуацией вокруг коронавируса. С каждым часом ситуация в Норвегии становилась хуже, а прямо перед стартом спринта мы узнали, что дома закрывают все школы и общественные центры, велика вероятность закрытия аэропортов. Весь мир встревожен, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Бё Biathlon.com.ua.
Вчера, 12 марта, Бё-младший стал победителем спринта в Контиолахти.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.
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