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Йоханнес Бё отреагировал на отмену этапа Кубка мира в Хольменколлене

Йоханнес Бё отреагировал на отмену этапа Кубка мира в Хольменколлене
Биатлон / Кубок мира 0

Действующий обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал информацию об отмене заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене из-за угрозы распространения коронавируса.

«Решение об отмене этапа в Хольменколлене и завершении сезона здесь, в Контиолахти, стало и для нас большой новостью. Конечно, мы тоже следим за новостями и ситуацией вокруг коронавируса. С каждым часом ситуация в Норвегии становилась хуже, а прямо перед стартом спринта мы узнали, что дома закрывают все школы и общественные центры, велика вероятность закрытия аэропортов. Весь мир встревожен, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Бё Biathlon.com.ua.

Вчера, 12 марта, Бё-младший стал победителем спринта в Контиолахти.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.

Этап Кубка мира по биатлону в Хольменколлене отменён
Й. Бё прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти
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