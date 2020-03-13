Норицын заявил, что готов и дальше возглавлять женскую сборную России по биатлону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын после спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира в Контиолахти рассказал о задачах на гонку преследования, а также заявил, что готов и дальше занимать свой пост.
«Задача на пасьют? Всё решится на рубеже, с учётом ветра всё будет решаться там. Работа лыж? Не думаю, что у нас были какие-то проблемы, инвентарь работал.
Я готов работать на своём посту. Как буду держать удар? Никто не отрицает, что мы ошибались, тут важна честность. У нас уже есть план, где мы ошиблись и как из всего этого выйти», — приводит слова Норицына «Матч ТВ».
В спринтерской гонке лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла 7-е место.
Женская сборная не смогла завоевать ни одной медали на чемпионате мира — 2020, после чего президент СБР Владимир Драчёв заявил, что по окончании сезона Норицын покинет свой пост.
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