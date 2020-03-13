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Драчёв: завтра узнаем, сумеет ли Фуркад завоевать восьмой Кубок мира

Драчёв: завтра узнаем, сумеет ли Фуркад завоевать восьмой Кубок мира
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный чемпион мира Владимир Драчёв высказал мнение, что пятикратный олимпийский чемпион, француз Мартен Фуркад вовремя объявил о завершении карьеры.

«Я считаю, поставить точку на пике карьеры — правильное решение. Он уже доказал, в первую очередь самому себе, что последние годы являлся сильнейшим биатлонистом мира, и завтра мы узнаем, сумеет ли он завершить карьеру на вершине — завоевать восьмой Кубок мира.

Понятно, что сказывается возраст, накопилась усталость, поэтому это нормальный ход. К тому же он оставляет французскую команду в хорошем состоянии, в её составе сейчас много сильных биатлонистов", — приводит слова Драчёва ТАСС.

Прощальной гонкой Фуркада станет пасьют на заключительном этапе Кубка мира – 2019/2020, после которого будет определён обладатель Большого хрустального глобуса.

Фуркад в прощальном письме упомянул Шипулина и поблагодарил россиян
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