Фуркад: возможно, я выбрал не лучшее время для прощания

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о своём прощальном письме, в котором объявил, что завершит карьеру после гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.
«Я очень растроган. Много плакал, когда писал это письмо, когда заглядывал внутрь себя в поисках правильных слов. Сейчас я испытываю чувство облегчения. Мне будет очень сильно не хватать биатлона. Знаю, что буду скучать по этим эмоциям и этой атмосфере. Но мне хочется быть ближе к своей семье и людям, которые мне дороги.
Планы о завершении карьеры зрели с середины зимы. После эстафеты в Антхольце я почувствовал, что пришло подходящее время. С того момента, как я принял решение, мне хотелось быть честным с людьми, которые меня поддерживали. Мне не хотелось лгать и чего-то ждать. Хотя, возможно, это не лучшее время, учитывая сводки новостей», — сказал Фуркад французскому телевидению.
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