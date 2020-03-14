Йоханнес Бё: спасибо и удачи, Мартен Фуркад, снимаю шляпу!

Действующий обладатель Кубка мира, олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё выразил сожаление тем фактом, что гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет для него последним противостоянием с французом Мартеном Фуркадом.
«Последний танец… Мы не можем предсказать, кто победит на Кубке мира и выиграет Большой хрустальный глобус завтра, но одно можно сказать наверняка: это будет наша последняя битва…
Спасибо и удачи, Мартен Фуркад, снимаю шляпу!» — написал Бё на своей странице в «инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Йоханнеса Бё.
Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, на его счету также 13 золотых медалей чемпионатов мира.
В пасьюте на этапе Кубка мира в Контиолахти, в противостоянии Фуркада и Бё, определится обладатель Большого хрустального глобуса сезона-2019/2020. Второго для Бё или восьмого для Фуркада.
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