Т. Бё: можешь гордиться тем, чего достиг, Мартен Фуркад! Это высший класс!

Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, десятикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира в сезоне — 2010/2011, 31-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал заявление своего ровесника, француза Мартена Фуркада, о завершении карьеры.
«Первый раз мы соперничали в 2007 году. 18-летние юниоры. Одинаковый возраст и одни цели. 14 сезонов вместе! Ты можешь гордиться тем, чего достиг, Мартен Фуркад! Это высший класс! Спасибо!» — написал Тарьей Бё на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Тарьея Бё.
Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, также на его счету 13 золотых медалей чемпионатов мира.
В пасьюте на этапе Кубка мира в Контиолахти, в противостоянии Фуркада и Йоханнеса Бё, определится обладатель Большого хрустального глобуса сезона-2019/2020. Второго для Бё-младшего или восьмого для Фуркада.
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