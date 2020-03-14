Текстовая онлайн-трансляция мужского пасьюта на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

Сегодня, 14 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) состоятся гонки преследования. После этого этап и сезон будут завершены досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами начнётся в 15:45 мск.

Эта гонка станет последней в карьере легендарного француза Мартена Фуркада. Накануне он объявил об уходе из спорта по окончании сезона. Фуркад начнёт гонку вторым, через 21 секунду после норвежца Йоханнеса Бё. Третьим на дистанцию сразу после Фуркада уйдёт его соотечественник Эмильен Жаклен.

Первым из россиян в борьбу вступит Матвей Елисеев, он начнёт гонку через 59 секунд после Бё. Александр Логинов стартует 18-м, с отставанием на 1 минуту 13 секунд. Евгений Гараничев стартует через 1 минуту 37 секунд после лидера. В гонку преследования пробился и россиянин Карим Халили, он вступит в борьбу 42-м.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.