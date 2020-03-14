Шипулин — Фуркаду: ты уходишь вовремя, с честью и достоинством

Бывший российский биатлонист бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин прокомментировал решение французского биатлониста Мартена Фуркада завершить карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте сообщил о завершении карьеры накануне, 13 марта.

«Ты великий спортсмен и чемпион, который оставил невероятный след в истории нашего вида спорта. Очень непростой и интересный соперник, противостоять которому было огромной честью и удовольствием.

Сегодня настал день, когда ты уходишь из спорта. Уходишь в тот момент, когда ещё способен бороться за самые высокие места и не готов ждать, когда не сможешь быть в топе. Делаешь это вовремя, с честью и достоинством, но биатлону будет тебя не хватать. Удачи тебе во всём новом», — написал Шипулин в «Инстаграме».