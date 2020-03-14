Йоханнес Бё выиграл общий зачёт Кубка мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал «Большой хрустальный глобус», став победителем общего зачёта Кубка мира. Перед заключительной гонкой сезона на титул претендовали Бё и Мартен Фуркад. Всё решилось в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), которую Бё начинал в качестве лидера, а Фуркад — в роли главного преследователя.
Француз в итоге стал победителем гонки, но этого оказалось недостаточно для завоевания главного трофея сезона. Для того, чтобы он выиграл общий зачёт, было необходимо, чтобы Бё финишировал вне пределов топ-4. Норвежец в итоге занял четвёртое место в гонке преследования и выиграл общий зачёт. Бё опередил Фуркада всего на 2 балла.
Текущий сезон был прерван досрочно из-за распространения угрозы коронавируса.
- 14 марта 2020
-
16:26
-
16:18
-
15:29
-
13:30
-
12:58
-
12:28
-
11:55
-
11:54
-
11:42
-
11:02
-
10:51
-
09:48
-
09:41
-
09:22
-
09:16
-
00:43
-
00:32
-
00:18
-
00:05
- 13 марта 2020
-
23:55
-
23:44
-
23:22
-
22:43
-
22:38
-
22:30
-
22:02
-
20:46
-
20:29
-
19:20
-
18:46
-
18:35
-
16:34
-
15:33
-
15:32
-
11:30