Йоханнес Бё выиграл общий зачёт Кубка мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал «Большой хрустальный глобус», став победителем общего зачёта Кубка мира. Перед заключительной гонкой сезона на титул претендовали Бё и Мартен Фуркад. Всё решилось в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), которую Бё начинал в качестве лидера, а Фуркад — в роли главного преследователя.

Француз в итоге стал победителем гонки, но этого оказалось недостаточно для завоевания главного трофея сезона. Для того, чтобы он выиграл общий зачёт, было необходимо, чтобы Бё финишировал вне пределов топ-4. Норвежец в итоге занял четвёртое место в гонке преследования и выиграл общий зачёт. Бё опередил Фуркада всего на 2 балла.

Текущий сезон был прерван досрочно из-за распространения угрозы коронавируса.