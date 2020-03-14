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Йоханнес Бё выиграл общий зачёт Кубка мира

Йоханнес Бё выиграл общий зачёт Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал «Большой хрустальный глобус», став победителем общего зачёта Кубка мира. Перед заключительной гонкой сезона на титул претендовали Бё и Мартен Фуркад. Всё решилось в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), которую Бё начинал в качестве лидера, а Фуркад — в роли главного преследователя.

Француз в итоге стал победителем гонки, но этого оказалось недостаточно для завоевания главного трофея сезона. Для того, чтобы он выиграл общий зачёт, было необходимо, чтобы Бё финишировал вне пределов топ-4. Норвежец в итоге занял четвёртое место в гонке преследования и выиграл общий зачёт. Бё опередил Фуркада всего на 2 балла.

Текущий сезон был прерван досрочно из-за распространения угрозы коронавируса.

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