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Симон выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Контиолахти, Куклина — 13-я

Симон выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Контиолахти, Куклина — 13-я
Биатлон / Кубок мира 0

Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти.

Завершающая карьеру хозяйка трассы Кайса Мякяряйнен финишировала четвёртой. Норвежка Тириль Экхофф только на одну позицию опередила итальянку Доротею Вирер.

Лучшая из россиянок, Лариса Куклина, с четырьмя промахами – 13-я.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Жулия Симон (Франция) – 30.43,5 (2 промаха).
2. Селина Гаспарин (Швейцария) – отставание 17,3 (4).
3. Лиза Виттоцци (Италия) – +20,9 (4).
4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – +28,2 (4)…
10. Тириль Экхофф (Норвегия) — +57,2 (6).
11. Доротея Вирер (Италия) – +57,8 (5)…
13. Лариса Куклина (Россия) — +1.04,3 (4)…
22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.46,7 (3)…
46. Светлана Миронова (Россия) — +4.06,9 (8).
47. Ирина Старых (Россия) — +4.21,7 (6).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 8, Контиолахти, Финляндия
Женщины. Гонка преследования 10 км
14 марта 2020, суббота. 17:45 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
30:43.5
2
Селина Гаспарин
Швейцария
+17.3
3
Лиза Виттоцци
Италия
+20.9
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