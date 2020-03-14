Симон выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Контиолахти, Куклина — 13-я

Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти.
Завершающая карьеру хозяйка трассы Кайса Мякяряйнен финишировала четвёртой. Норвежка Тириль Экхофф только на одну позицию опередила итальянку Доротею Вирер.
Лучшая из россиянок, Лариса Куклина, с четырьмя промахами – 13-я.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Жулия Симон (Франция) – 30.43,5 (2 промаха).
2. Селина Гаспарин (Швейцария) – отставание 17,3 (4).
3. Лиза Виттоцци (Италия) – +20,9 (4).
4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – +28,2 (4)…
10. Тириль Экхофф (Норвегия) — +57,2 (6).
11. Доротея Вирер (Италия) – +57,8 (5)…
13. Лариса Куклина (Россия) — +1.04,3 (4)…
22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.46,7 (3)…
46. Светлана Миронова (Россия) — +4.06,9 (8).
47. Ирина Старых (Россия) — +4.21,7 (6).
- 14 марта 2020
-
19:40
-
18:58
-
18:45
-
18:23
-
18:14
-
17:51
-
17:42
-
17:26
-
17:14
-
16:53
-
16:26
-
16:18
-
15:29
-
13:30
-
12:58
-
12:28
-
11:55
-
11:54
-
11:42
-
11:02
-
10:51
-
09:48
-
09:41
-
09:22
-
09:16
-
00:43
-
00:32
-
00:18
-
00:05
- 13 марта 2020
-
23:55
-
23:44
-
23:22
-
22:43
-
22:38
-
22:30