Биатлонистка Вирер выиграла «Большой хрустальный глобус»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» сезона-2019/2020. В борьбе за Кубок мира Вирер по итогам 21 гонки всего на 6 очков опередила норвежку Тириль Экхофф.

Борьба за главный трофей проходила в заключительной гонке сезона — пасьюте — на этапе в Контиолахти. Экхофф шла лидером, но на заключительном огневом рубеже допустила сразу три промаха и в итоге опередила Вирер только на одно место на границе топ-10.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) – 793.

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 786.

3. Денизе Херрман (Германия) – 745…

17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 363…

21. Лариса Куклина (Россия) – 335…

23. Светлана Миронова (Россия) – 270.