Биатлонистка Вирер выиграла «Большой хрустальный глобус»
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» сезона-2019/2020. В борьбе за Кубок мира Вирер по итогам 21 гонки всего на 6 очков опередила норвежку Тириль Экхофф.
Борьба за главный трофей проходила в заключительной гонке сезона — пасьюте — на этапе в Контиолахти. Экхофф шла лидером, но на заключительном огневом рубеже допустила сразу три промаха и в итоге опередила Вирер только на одно место на границе топ-10.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) – 793.
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 786.
3. Денизе Херрман (Германия) – 745…
17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 363…
21. Лариса Куклина (Россия) – 335…
23. Светлана Миронова (Россия) – 270.
Симон выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Контиолахти, Куклина — 13-я
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