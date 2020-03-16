Президент СБР: Логинов на чемпионате мира сделал то, чего не ожидали другие страны

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги чемпионата мира, проходившего в Антхольце (Италия). Российская команда завоевала две медали. Александр Логинов стал победителем спринта, также он завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.
«Мы увидели, что состояние команды на ЧМ было совсем другое. Они боролись, в каждой гонке могли выступать. Да, у нас есть новичок. Никита Поршнев, который был 11-м в гонке. Это хороший результат. А также есть Логинов, который сделал то, чего не ожидали другие страны. Он не участвовал в масс-старте, который мог бы хорошо пробежать. При удачном стечении обстоятельств Саша был готов к борьбе в каждой гонке. Даже Самуэльссон поддержал его», — рассказал Драчёв в эфире программы «Все на Матч!».
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