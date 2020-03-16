«Поехали не туда и не так». Драчёв рассказал об ошибках во время подготовки к ЧМ-2020

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как проходила подготовка российской сборной к чемпионату мира в Антхольце (Италия). По мнению Драчёва, на подготовке негативно сказался новогодний сбор.

«Вся подготовка в целом прошла хорошо. Мы не ошибались, провели хорошо все сборы, вкатывание прошло замечательно. Первые три этапа прошли замечательно. Мы были на 2-3 местах в командных зачётах. У нас были и Логинов, и Елисеев, и Миронова. Были попадания на пьедесталы. Эстафетная женская команда практически выиграла. В целом команда выглядела очень хорошо. Дальше пошёл сбой. Первый был, когда Елисеев и Юрлова-Перхт поехали в Гельзенкирхен. Она там заболела, а Матвей немного сбился с ритма.

Потом не получился новогодний сбор. Поехали не туда и не так, как получилось. Трёхдневное нахождение в горах, небольшой спуск в Оберхоф, потом Рупольдинг. Вот здесь и пошли сбои. С высотой, с подготовкой. Сейчас мы увидели нюансы, почему это произошло. Конечно, мы спохватились. В Рупольдинг я приезжал. В целом навели понимание вопроса. Самое главное, что мы сделали работу над ошибками. Там, где это было возможно.

Это подготовка лыж, сервис. Сделали отстрел патронов, провели замену стволов. Сделали полноценный сбор для того, чтобы вывести ребят из шаткого состояния. Надо было их восстановить», — рассказал Драчёв в эфире программы «Все на Матч!».