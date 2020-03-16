Драчёв пристыдил Васильева, критиковавшего Фуркада

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв признался, что ему было стыдно из-за заявлений бывшего российского биатлониста Дмитрия Васильева, который раскритиковал француза Мартена Фуркада. Ранее Васильев заявил, что не уважает Фуркада, завершившего карьеру по окончании сезона.

«Однозначно биатлон без Фуркада будет другим. Конечно, мы очень сильно переживали, когда узнали, что вот вдруг неожиданная такая новость для всего биатлона, для всех болельщиков.

Это уход звезды, это уход короля. Как тогда уходил Бьорндален, как теперь ушёл Фуркад.

Мне как президенту, конечно, даже стыдно за некоторые высказывания наших руководителей биатлона, как Дима Васильев высказался, что он вообще не уважает этого человека. На самом деле стыдно за такие слова наших биатлонистов, бывших биатлонистов.

Фуркад – настоящий герой, который за 10 лет вытащил сборную Франции на лидирующие позиции, за ним идёт целая команда. Посмотрите, какой у них состав», — сказал Драчёв в эфире программы «Все на Матч!».