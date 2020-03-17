Мякяряйнен отреагировала на трогательное сообщение Юрловой-Перхт

Трёхкратная обладательница Кубка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, на минувшей неделе объявившая о завершении карьеры, отреагировала на тёплые слова, опубликованные в её адрес россиянкой Екатериной Юрловой-Перхт.

Екатерина в своём «инстаграме» написала: «Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты сделала для биатлона и для меня в частности! Ты великая спортсменка и замечательный человек! Я очень горжусь нашей дружбой! Я желаю тебе всего самого лучшего и доброго в твоей новой жизни».

«Ох, Катя! Ты знаешь, как найти меня, если тебе ещё будет нужна компания для тренировок. Я рада, что наша дружба на этом не заканчивается», — ответила Мякяряйнен в комментарии к посту Юрловой-Перхт.