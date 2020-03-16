«Очень горжусь нашей дружбой!». Юрлова-Перхт обратилась к Мякяряйнен, завершившей карьеру

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт отреагировала на решение финки Кайсы Мякяряйнен завершить карьеру. Обладательница трёх Кубков мира Мякяряйнен в последний раз вышла на старт на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
«Дорогая Кайса Мякяряйнен! Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты сделала для биатлона и для меня в частности! Ты великая спортсменка и замечательный человек! Я очень горжусь нашей дружбой! Я желаю тебе всего самого лучшего и доброго в твоей новой жизни», — написала Юрлова-Перхт в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» россиянки.
Мякяряйнен выигрывала общий зачёт Кубка мира в сезонах 2010/11, 2013/14 и 2017/18. Примечательно, что карьеру финская спортсменка также начала на этапе Кубка мира в Контиолахти.
- 16 марта 2020
-
19:08
-
18:29
-
18:16
-
18:12
-
17:17
-
13:58
-
13:54
-
12:56
-
11:25
-
10:48
-
09:42
-
09:13
-
09:11
-
00:42
- 15 марта 2020
-
23:26
-
22:08
-
17:28
-
16:58
-
16:21
-
15:20
-
12:55
-
11:12
-
11:01
-
10:31
-
09:47
-
00:51
-
00:22
-
00:01
- 14 марта 2020
-
23:15
-
22:55
-
22:26
-
21:30
-
20:13
-
20:03
-
19:40