«Очень горжусь нашей дружбой!». Юрлова-Перхт обратилась к Мякяряйнен, завершившей карьеру

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт отреагировала на решение финки Кайсы Мякяряйнен завершить карьеру. Обладательница трёх Кубков мира Мякяряйнен в последний раз вышла на старт на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Дорогая Кайса Мякяряйнен! Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты сделала для биатлона и для меня в частности! Ты великая спортсменка и замечательный человек! Я очень горжусь нашей дружбой! Я желаю тебе всего самого лучшего и доброго в твоей новой жизни», — написала Юрлова-Перхт в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» россиянки.

Мякяряйнен выигрывала общий зачёт Кубка мира в сезонах 2010/11, 2013/14 и 2017/18. Примечательно, что карьеру финская спортсменка также начала на этапе Кубка мира в Контиолахти.