СБР отменил первенство России среди юношей и девушек

Чемпионат России по биатлону среди юношей и девушек отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.
«На основании приказа Министерства спорта РФ от 16 марта 2020 года в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Союз биатлонистов России отменяет проведение первенства России среди юношей и девушек (16-17 лет), которое должно было пройти в Екатеринбурге», — сказано в сообщении пресс-службы СБР.
В настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России известно о 199 заболевших, зафиксирован один смертельный случай.
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