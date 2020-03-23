Логинов заработал за сезон почти в три раза меньше Бё

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заработал самые большие призовые среди всех участников Кубка мира в сезоне-2019/2020. Бё выиграл «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона и «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов. На его счету 10 побед в личных гонках, включая масс-старт на ЧМ-2020, и три подиума, а также пять побед в эстафете. Общая сумма призовых норвежца составила € 330 800, отмечается в сообщении в «твиттере» Biathlon facts&stats.

На втором месте расположился француз Мартен Фуркад (€ 288 650), на третьем – его соотечественник Кентен Фийон Майе (€ 218 200).

В сборной России больше всего призовых заработал Александр Логинов: € 120 900. Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования на ЧМ-2020, дважды поднимался на подиум на этапах Кубка мира и неоднократно занимал места в топ-10.