Логинов заработал за сезон почти в три раза меньше Бё

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заработал самые большие призовые среди всех участников Кубка мира в сезоне-2019/2020. Бё выиграл «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона и «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов. На его счету 10 побед в личных гонках, включая масс-старт на ЧМ-2020, и три подиума, а также пять побед в эстафете. Общая сумма призовых норвежца составила € 330 800, отмечается в сообщении в «твиттере» Biathlon facts&stats.
На втором месте расположился француз Мартен Фуркад (€ 288 650), на третьем – его соотечественник Кентен Фийон Майе (€ 218 200).
В сборной России больше всего призовых заработал Александр Логинов: € 120 900. Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования на ЧМ-2020, дважды поднимался на подиум на этапах Кубка мира и неоднократно занимал места в топ-10.
- 23 марта 2020
-
10:42
-
10:10
-
09:54
- 22 марта 2020
-
20:04
-
19:50
-
16:44
-
10:35
- 21 марта 2020
-
22:10
-
19:01
-
16:32
-
15:07
-
11:12
- 20 марта 2020
-
19:18
-
18:01
-
17:45
-
17:22
-
13:33
-
11:42
-
09:26
- 19 марта 2020
-
23:39
-
20:57
-
19:33
-
16:16
-
12:52
-
11:15
-
09:31
-
00:26
- 18 марта 2020
-
20:55
-
20:27
-
14:31
-
08:39
- 17 марта 2020
-
11:55
-
10:53
-
10:02
-
09:23