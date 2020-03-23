«У нас такой провал, что не знаю». Резцова увидела в Нильссон угрозу для россиянок

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон после перехода в биатлон будет способна составить конкуренцию россиянкам, считает Анфиса Резцова, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону. Напомним, вчера, 22 марта, Нильссон объявила о переходе в биатлон.
«У нас тоже ходят разговоры о том, что лыжниц надо перетягивать в биатлон, где у нас совсем крах, особенно ходом. Будем следить за ней, не хотелось бы, конечно, но я предполагаю, что с нашими-то она точно посоперничает. Ходом однозначно. У нас такой провал, что не знаю, как из него выкарабкаться, такого огромного проигрыша у нас никогда не было.
Что касается этой шведки, то тут всё индивидуально, поскольку лыжи и биатлон, несмотря на свою близость, являются совершенно разными видами спорта. Если у Резцовой так получилось, у Уле-Эйнара Бьорндалена неплохо получалось выступать в лыжных гонках, то это не означает, что получится у других. Это всё единичные случаи», — цитирует Резцову ТАСС.
- 23 марта 2020
-
14:37
-
14:19
-
13:26
-
12:43
-
12:16
-
10:42
-
10:10
-
09:54
- 22 марта 2020
-
20:04
-
19:50
-
16:44
-
10:35
- 21 марта 2020
-
22:10
-
19:01
-
16:32
-
15:07
-
11:12
- 20 марта 2020
-
19:18
-
18:01
-
17:45
-
17:22
-
13:33
-
11:42
-
09:26
- 19 марта 2020
-
23:39
-
20:57
-
19:33
-
16:16
-
12:52
-
11:15
-
09:31
-
00:26
- 18 марта 2020
-
20:55
-
20:27
-
14:31