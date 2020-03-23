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«У нас такой провал, что не знаю». Резцова увидела в Нильссон угрозу для россиянок

«У нас такой провал, что не знаю». Резцова увидела в Нильссон угрозу для россиянок
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон после перехода в биатлон будет способна составить конкуренцию россиянкам, считает Анфиса Резцова, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону. Напомним, вчера, 22 марта, Нильссон объявила о переходе в биатлон.

«У нас тоже ходят разговоры о том, что лыжниц надо перетягивать в биатлон, где у нас совсем крах, особенно ходом. Будем следить за ней, не хотелось бы, конечно, но я предполагаю, что с нашими-то она точно посоперничает. Ходом однозначно. У нас такой провал, что не знаю, как из него выкарабкаться, такого огромного проигрыша у нас никогда не было.

Что касается этой шведки, то тут всё индивидуально, поскольку лыжи и биатлон, несмотря на свою близость, являются совершенно разными видами спорта. Если у Резцовой так получилось, у Уле-Эйнара Бьорндалена неплохо получалось выступать в лыжных гонках, то это не означает, что получится у других. Это всё единичные случаи», — цитирует Резцову ТАСС.

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