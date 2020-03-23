Рёйселанд: Нильссон через два-три года может войти в мировую элиту

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала переход шведской лыжницы Стины Нильссон в биатлон. Рёйселанд признала, что видит в олимпийской чемпионке по лыжным гонкам опасную конкурентку.
«Здорово, что она перешла. Биатлон — самый классный вид спорта, я понимаю, почему она его выбрала.
Удивлена ли? Да, но это супер! Думаю, что её переход поможет шведскому биатлону. У них выросла сильная команда. А с Нильссон она станет ещё сильнее. Шведки отлично стреляют. Именно за счёт этого они побеждали в последние годы. А с такой лыжницей их команда станет опасна уже в следующем сезоне.
Будет очень интересно. Если Нильссон будет идти по стопам Херрман, то уже через два-три сезона войдёт в мировую элиту. С ней будет сложно бороться на финишной прямой», — приводит слова Рёйселанд Dagbladet.
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