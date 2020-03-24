Шипулин: выбирайтесь из своих домов хотя бы на прогулку в лес или парк

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин призвал всех почаще выбираться на свежий воздух, несмотря на пандемию коронавируса.

«Даже если многие из вас работают на удалёнке, а кто-то самоизолировался из-за злосчастного коронавируса, не стоит забывать, что спорт и свежий воздух – залог нашего здоровья.

Посмотрите, какое солнце! Погода великолепная! Поэтому выбирайтесь из своих домов хотя бы на прогулку в лес или парк, пробегитесь, подышите свежим воздухом и настраивайтесь на позитив.

Уверен, скоро вирус отступит, и мы снова заживем полной жизнью! Всем здоровья и отличного настроения!» – написал Шипулин в своём аккаунте в «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» бывшего биатлониста.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. По состоянию на 24 марта в России подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом.