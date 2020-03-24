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«Идут в Госдуму, чтобы набить карманы». Резцова — о решении Шипулина стать политиком

«Идут в Госдуму, чтобы набить карманы». Резцова —
«Идут в Госдуму, чтобы набить карманы». Резцова — о решении Шипулина стать политиком
Биатлон 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением насчёт того, что многие спортсмены после завершения карьеры идут в политику.

«Одна из причин, почему у нас в биатлоне творится такой бардак, – финансовая. Если раньше мы все были за патриотизм, за свою страну, за идею, за волю к победе, то сейчас во главе всего стоят деньги, премиальные.

К сожалению, у нас Вова Драчёв – депутат Госдумы. Да и вообще многие олимпийские чемпионы идут в Госдуму. Зачем? Возьмём, например, Антона Шипулина, который закончил с профессиональным спортом. Куда тоже пошёл? В депутаты!

Меня спросили тогда, пошёл ли Антон в депутаты на благо развития биатлона? На что я ответила: «Сомневаюсь». Они идут в Госдуму, чтобы просто набить свои карманы. Они забывают, с чего начинали, какие барьеры преодолевали, чтобы достичь чего-то», – цитирует Резцову «Спорт день за днём».

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